Прогрейс победил Соррилью и защитил чемпионский титул.

Американский боксер победил раздельным решением судей 362 #Реджис Прогрейс

Источник — Чемпион.

Чемпион WBC в первом полусреднем весе американец Реджис Прогрейс (29-1, 24 KO) одержал победу в дебютной защите пояса в поединке с пуэрториканцем Даниэлито Соррильей (17-2 , 13 KO. Бой состоялся в ночь на воскресенье, 18 июня, на арене Smoothie King Center в американском Новом Орлеане, штат Луизиана, и стал главным событием вечера бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing.

Видео нокдауна:

Regis Prograis punches through Danielito Zorrilla and knocks him down 💥#PrograisZorrilla pic.twitter.com/5B5r7oz5KN

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 18, 2023