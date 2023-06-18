Источник — Boxing Social. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) не хватает желания. Таким мнением поделился эксчемпион  Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО). «Джошуа, я думаю, не хватает желания. Усик — […]" /> Источник — Boxing Social. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) не хватает желания. Таким мнением поделился эксчемпион  Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО). «Джошуа, я думаю, не хватает желания. Усик — […]"> Стивенсон: Джошуа не хватает желания
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Стивенсон: Джошуа не хватает желания

Эксчемпион мира поделился мыслями об Энтони Джошуа Вчера 22:59 223 0 Фото: Getty Images #Энтони Джошуа, #Шакур Стивенсон < "article__source"> Источник — Boxing Social.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) не хватает желания.

Таким мнением поделился эксчемпион  Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО).

«Джошуа, я думаю, не хватает желания. Усик — маленький парень, и он должен был навязывать ему свою волю. Но он не делал. этого. Думаю, что у него есть потенциал», — сказал Стивенсон. p>

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Источник: champion.com.ua

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