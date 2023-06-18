Стивенсон выбрал себе приоритетного соперника

Американский боксер поделился планами на будущее 266 Фото Getty Images #Шакур Стивенсон, #Джервонта Дэвисp < Источник - Boxing Social.

Американский легковес Шакур Стивенсон хотел бы устроить бой против регулярного чемпиона WBA Джервонты Дэвиса.

О это заявил сам Шакур.

«Мы собираемся составить план наших дальнейших действий и посмотреть, какие варианты для нас имеют больше смысла. Если смотреть на все с точки зрения бизнеса, то наиболее привлекательный вариант — это бой против Танка. Это большой поединок. Больше чем любой другой. С другой стороны, если я дерусь с Девином Хейни, то получу возможность забрать все пояса легкого веса.Моя чемпионская сторона хочет этого.Я был чемпионом в каждой весовой категории, в которой сражался.Но деловая сторона заставляет меня рискнуть всем.Я готов поставить на кон все в бою с Танком.Сведите нас в ринге и посмотрите, кто останется в выигрыше», — сказал Стивенсон.