Тайсон Фьюри назвал самый тяжелый бой в своей карьере

45 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22137b281314a5892103484d7aa92e6e06.jpg" /> #Тайсон Фьюри Источник: boxing-social.com.

Для чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO) бой с Владимиром Кличко не был самым тяжелым в его карьере.

Об этом заявил сам Фьюри.

«Не думаю, что бой с Кличко был самым сложным.Думаю, что третий бой с Вайлдером был, пожалуй, самым тяжелым в моей карьере. Мы оба устроили войну. Мы оба пришли с Он дважды отправлял меня в нокдаун, а я его трижды, и в итоге нокаутировал Деонтея в одиннадцатом раунде. Но я считаю, что это несомненно , забрало многое у обоих бойцов. Адский бой», — сказал Фюри.

Раньше юри анонсировал большой бой.

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