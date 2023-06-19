Бокс
Арум: Я поддерживаю решение WBC не санкционировать бои россиян
Руководитель Top Rank поддержал решение WBC не санкционировать бои россиян Сегодня 10:17 186 0 #Боб Арум
Джерело — Boxing News 24.
Руководитель Top Rank Боб Арум поддержал решение WBC не санкционировать бои россиян.
Об этом Арум рассказал порталу Boxing News 24.
< "Организация заняла принципиальную позицию по этому вопросу – они не хотят, чтобы россиянин боролись за их титул. Я поддерживаю это, потому что полностью предан Украине и украинскому народу. Я ничего не собираюсь делать, чтобы повлиять на это решение", - сказал он. Арум.
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