Арум: Я поддерживаю решение WBC не санкционировать бои россиян

Руководитель Top Rank поддержал решение WBC не санкционировать бои россиян 186 #Боб Арум

Джерело — Boxing News 24.

Руководитель Top Rank Боб Арум поддержал решение WBC не санкционировать бои россиян.

Об этом Арум рассказал порталу Boxing News 24.

< "Организация заняла принципиальную позицию по этому вопросу – они не хотят, чтобы россиянин боролись за их титул. Я поддерживаю это, потому что полностью предан Украине и украинскому народу. Я ничего не собираюсь делать, чтобы повлиять на это решение", - сказал он. Арум.