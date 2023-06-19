Фьюри получил предложение от UFC на бой с Джонсом

Цыганский король может провести поединок по гибридным правилам 376 Фото Getty Images #Тайсон Фьюри

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри может провести бой против обладателя титула UFC в тяжелом дивизионе Джона Джонса.

Об этом заявил сам Фьюри.

«Я вел переговоры с Фрэнсисом Нганну по поводу гибридного боя. Сейчас продолжаются переговоры между мной и Джонсом об организации гибридного поединка. Я получил предложение от UFC. Так что ты никогда не знаешь, что произойдет. Будущее наверняка будет светлым. Есть много вариантов, и пока похоже, что я все равно получу в соперники настоящего боксера», — сказал Фьюри.

Раньше Фюри анонсировал большое сражение.