Гирн: Джермалл Чарло выглядит как фаворит на бой с Каннело

316 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/221bf57cd61c3380463963ccdaf0fbbea5.jpg" /> Фото: Getty Images

Источник — Чемпион.

Чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) может провести бой против абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2-2, 39 КО).

< Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

«Чарло выглядит как фаворит этого боя. Мы не смогли провести бой с Биволом, и я ожидаю, что бой с Чарло состоится, но мы увидим, как уйдут следующие пару дней», — заявил Гирн.