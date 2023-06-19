Гвоздик: Устранение россиян? Это сложный вопрос

Украинский боксер считает, что нужно банить только тех, кто поддерживает действия российских властей 495 #Александр Гвоздик

Источник — ProBox TV.

Введение санкций против российских боксеров в связи с военным вторжением их страны в Украину является сложным вопросом.

Об этом заявил бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик.

«Это сложный вопрос. С одной стороны, это несправедливо в отношении российских бойцов , поскольку они там родились, но теперь дерутся в США или еще где-то, почему ты должен страдать из-за сумасшедшего человека, ведущего войну и который оказался президентом твоей страны, хотя ты за него никогда не голосовал? Это одна сторона проблемы, но есть и другая. Посмотрите, что происходит в Украине – там гибнет много людей. Весь мир поддерживает Украину, это борьба против терроризма, и Если они смогут забанить российских спортсменов и лишить их медалей, которые являются престижными для государства, то этот метод может оказаться хорошим.

Однако это очень сложный вопрос. Я понимаю спортсменов, но многие из них поддерживают свою страну. Я против тех, кто поддерживает Россию и действия ее правительства! Их нужно забанить. Делать это или нет — это вопрос к тем, кто принимает решение», — сказал Гвоздик. Ранее Гвоздик заявил, что Усику следует опасаться Дюбуа.