Нельсон: Фьюри не верит, что побьет Усика

Джонни Нельсон прокомментировал срыв боя между Усиком и Фьюри 192 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Александр Усик Юри Источник — tribuna.com.

Повелитель пояса WBC в сверхтяжелый вес Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) не верит в победу над чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО).

Об этом рассказал бывший чемпион мира Джонни Нельсон.

< span style="mso-ansi-language: UK;">«Тайсон Фюри доказал, что он лучший боец ​​в мире. Я думаю, что он побьет Усика, но выглядит так, что он не верит в то, что поб’является Александра.

Все эти требования, переговоры, суета с финансовой выгодой – я ценю это я не один из этих дураков, которые поведут себя на это и будут играть в эту игру.Я вижу все насквозь. -language: UK;»>Ты можешь драться и ты заслуживаешь львиной доли, но я не куплюсь на это собачье дерьмо. Публика может купить, но я – нет. Если ты собираешься сражаться, то дерись.

Когда он говорит, что никто не хочет боксировать – в дивизионе много людей, которые хотят провести бой с тобой», — сказал Нельсон.