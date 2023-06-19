Бокс
Нельсон: Фьюри не верит, что побьет Усика
Джонни Нельсон прокомментировал срыв боя между Усиком и Фьюри Сегодня 22:52 192 0 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Александр Усик Юри Источник — tribuna.com.
Повелитель пояса WBC в сверхтяжелый вес Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) не верит в победу над чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО).
Об этом рассказал бывший чемпион мира Джонни Нельсон.
< span style="mso-ansi-language: UK;">«Тайсон Фюри доказал, что он лучший боец в мире. Я думаю, что он побьет Усика, но выглядит так, что он не верит в то, что поб’является Александра.
Все эти требования, переговоры, суета с финансовой выгодой – я ценю это я не один из этих дураков, которые поведут себя на это и будут играть в эту игру.Я вижу все насквозь. -language: UK;»>Ты можешь драться и ты заслуживаешь львиной доли, но я не куплюсь на это собачье дерьмо. Публика может купить, но я – нет. Если ты собираешься сражаться, то дерись.
Когда он говорит, что никто не хочет боксировать – в дивизионе много людей, которые хотят провести бой с тобой», — сказал Нельсон.
анонсировал большой бой.