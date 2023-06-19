﻿Непобежденный американец бросил вызов Фьюри

Джаррелл Миллер прокомментировал возможное сражение против Тайсона Фьюри 269 Фото — gettyimages #Тайсон Фьюри

Источник — boxing-social.com.

Непобежденный супертяжеловес Джаррелл Миллер готов стать следующим соперником чемпиона мира по версии WBC его весовой категории Тайсона Фьюри.

Об этом рассказал сам американский боксер.

< "Я готов биться с Тайсоном прямо сейчас! Фьюри - мой мальчик. Все знают, что я самый большой болтун, поэтому если мне кто-то нравится, то скажу об этом. Тайсон сейчас один из самых выдающихся тяжеловесов, и точка. Он один из самых любимых моих боксеров, не считая меня.У меня нет ничего кроме уважения к этому парню, но когда дело доходит до бизнеса, я собираюсь нокаутировать его.

Между мной и Тайсоном нет ничего кроме уважения, но он сейчас ищет. соперника, поэтому я здесь, непобежденный и дам ему тяжелое испытание. Будем надеяться, что Фьюри примет мой вызов, но он знает, что это большой риск. Я хочу получить большие деньги за бой с ним», — отметил Миллер.