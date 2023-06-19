Отец Фьюри: Усик, вероятно, получит в подбородок от Дюбуа

Отец Ф'юри поделился мыслями относительно боя Дюбуа — Усик 234 < span class="listing__itm__comments">0 Фото: Getty Images Даниэль Дюбуа Источник — Чемпион.

Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) — фаворит в бою против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО).

Об этом рассказал Джон Фюри, отец чемпиона WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO).

«Усик, вероятно, получит в подбородок от Дюбуа», — сказал Фюри- старший.