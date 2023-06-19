Бокс
Усик вошел в топ-5 лучших боксеров мира по версии Спенса
29 июля Спенс проведет бой против Кроуфорда Сегодня 09:16 229 0 Фото: Getty Images #Эррол Спенс
Чемпион WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) определил пятерку лучших боксеров мира.
Об этом он рассказал. портала Blue T.V.
«Канело, Усик, Джермелл Чарло, Джервонта. И я включу сюда Кроуфорда», — сказал Спенс.
29 июля Спенс проведет бой против Кроуфорда.
Напомним, Спенс и Кроуфорд провели первую битву взглядов.
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