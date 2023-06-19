Усик вошел в топ-5 лучших боксеров мира по версии Спенса

29 июля Спенс проведет бой против Кроуфорда 229 Фото: Getty Images #Эррол Спенс

Чемпион WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) определил пятерку лучших боксеров мира.

Об этом он рассказал. портала Blue T.V.

«Канело, Усик, Джермелл Чарло, Джервонта. И я включу сюда Кроуфорда», — сказал Спенс.

29 июля Спенс проведет бой против Кроуфорда.

Напомним, Спенс и Кроуфорд провели первую битву взглядов.

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