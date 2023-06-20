CAS отклонил апелляцию IBA о приостановлении рекомендации МОК лишить ассоциацию признания

CAS отклонил апелляцию IBA 170

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Международной ассоциации бокса (IBA) о приостановлении выполнения рекомендации МОК лишить ассоциацию признания.

Решение МОК остается в силе.

В начале июня Исполнительный совет МОК порекомендовал сессии организации отозвать признание Международной боксерской ассоциации, которой руководит россиянин Умар Кремлев.

Окончательное решение будет принято на внеочередной сессии МОК, которая состоится 22 июня.

Ранее боксерская федерация США вышла из состава IBA.

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