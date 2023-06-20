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Бокс

Шелестюк бросил вызов Угасу

Шелестюк хочет сразиться с Угасом Сегодня 16:09 203 0 #Угас, #Тарас Шелестюк

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Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) вызвал на бой бывшего чемпиона мира Йордениса Угаса (27-5, 12 КО).

  это рассказал сам боксер в Twitter.

«Это будет отличное сражение! Сделаем это. Тарас Шелестюк против Йордениса Угаса. Поехали», — написал Шелестюк.

Последний бой Шелестюк провел в марте 2022 года, тогда его поединок с Габриэлем Маестре завершился вничью.

Раньше Шелестюк назвал самого опасного соперника для Усика.

Источник: champion.com.ua

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