Бокс
Шелестюк бросил вызов Угасу
Шелестюк хочет сразиться с Угасом Сегодня 16:09 203 0 #Угас, #Тарас Шелестюк
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Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) вызвал на бой бывшего чемпиона мира Йордениса Угаса (27-5, 12 КО).
это рассказал сам боксер в Twitter.
«Это будет отличное сражение! Сделаем это. Тарас Шелестюк против Йордениса Угаса. Поехали», — написал Шелестюк.
Последний бой Шелестюк провел в марте 2022 года, тогда его поединок с Габриэлем Маестре завершился вничью.
Раньше Шелестюк назвал самого опасного соперника для Усика.