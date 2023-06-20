Тренер Дэвиса объяснил поражение Ломаченко в бою с Хейни

Келвин Форд прокомментировал решение судей в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни 233 # Василий Ломаченко, #Девин Хейни, #Джервонта Дэвис

Источник — isport.ua.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни (30-0, 15 КО) заслуженно победил Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).

Об этом рассказал Келвин Форд , тренер обладателя регулярного титула WBA в легком весе Джервонты Дэвиса.

«Судди отдали победу правильному боксеру. Я не думал, что это было единогласное решение. Когда я посмотрел на судейские записки, я сказал, что Лома явно выиграл десятый раунд, но ему его не отдали.Он ничего не сделал в 12-м раунде, из-за чего и проиграл.Если бы Ломаченко что-то показал в этом раунде, то на моей записке была бы ничья. «Я видел такую ​​же карточку в бою Джервонты Дэвиса против Гарсии, когда он уронил Райана во втором раунде, но судья дал ничью, хотя обычно ты выиграешь этот отрезок. У тебя остается неприятный привкус, когда судьи судят неправильно, но есть то, что имеем. Девин содержит титулы. Куда они пойдут дальше?» — отметил Форд.

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей: 116-112, 115-113, 115-113.

Раньше Ломаченко назвал свой счет боя с Хейни.