Бокс
Тренер Дэвиса объяснил поражение Ломаченко в бою с Хейни
Келвин Форд прокомментировал решение судей в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни Сегодня 16:53 233 0 # Василий Ломаченко, #Девин Хейни, #Джервонта Дэвис
Источник — isport.ua.
Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни (30-0, 15 КО) заслуженно победил Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).
Об этом рассказал Келвин Форд , тренер обладателя регулярного титула WBA в легком весе Джервонты Дэвиса.
«Судди отдали победу правильному боксеру. Я не думал, что это было единогласное решение. Когда я посмотрел на судейские записки, я сказал, что Лома явно выиграл десятый раунд, но ему его не отдали.Он ничего не сделал в 12-м раунде, из-за чего и проиграл.Если бы Ломаченко что-то показал в этом раунде, то на моей записке была бы ничья.
«Я видел такую же карточку в бою Джервонты Дэвиса против Гарсии, когда он уронил Райана во втором раунде, но судья дал ничью, хотя обычно ты выиграешь этот отрезок. У тебя остается неприятный привкус, когда судьи судят неправильно, но есть то, что имеем. Девин содержит титулы. Куда они пойдут дальше?» — отметил Форд.
Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей: 116-112, 115-113, 115-113.
Раньше Ломаченко назвал свой счет боя с Хейни.