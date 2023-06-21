Чисора готов сразиться с Джошуа вместо Вайта

Британский боксер заявил, что готов выйти в ринг 12 августа против соотечественника, если тот все же не сможет договориться о реванше с Диллианом Уайтом. 252 #Энтони Джошуа, #Дерек Чисора

Источник — boxingnews24.com.

Представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора готов сразиться с эксчемпионом мира Энтони Джошуа.

Об этом заявил сам британский боксер.

«Знаешь, Диллиан в Португалии «Он учит португальский язык. Мы, британцы, остаемся здесь. Мы никуда не поедем. Если Уайт не примет бой с Джошуа, то Эдди, дай его мне. Я готов выйти в ринг, 12 августа я готов выйти в ринг», — рассказал Чисора.

Ранее сообщалось, что Джошуа не договорился о бое с Уайтом.