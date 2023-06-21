Стало известно, сколько Хейни заплатит за толчок Ломаченко

Американца оштрафовали за толчок Ломаченко 442 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Абсолютный чемпион в легком весе Девин Хейни оштрафован за то, что толкнул эксчемпион Василия Ломаченко во время финальной битвы взглядов.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Атлетическая комиссия штата Невада оштрафовала американца.

Хейни обязан заплатить 25 тысяч долларов за толчок спортсмена с украинским паспортом.

Напомним, Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей: 116-112, 115-113, 115-113.

Раньше Ломаченко назвал свой счет боя с Хейни.