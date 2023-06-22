Беринчик посетил украинских военных

Украинский боксер посетил военных 285

Источник — Чемпион.

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 КО) посетил украинских военных.

Об этом сообщает LuckyPunch.

» Желаю всем крепкого здоровья, сил и воодушевления, ребята. Вперед к победе. П###а русные.

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Раньше Беринчик отказался от боя с итальянцем и сделал пояс EBU вакантным.

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