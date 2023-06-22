Бокс
Беринчик посетил украинских военных
Украинский боксер посетил военных Сегодня 14:39 285 0< /span> #Денис Беринчик
Источник — Чемпион.
Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 КО) посетил украинских военных.
Об этом сообщает LuckyPunch.
» Желаю всем крепкого здоровья, сил и воодушевления, ребята. Вперед к победе. П###а русные.
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Раньше Беринчик отказался от боя с итальянцем и сделал пояс EBU вакантным.
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/strong>Источник: champion.com.ua