Бокс
Экстренер Фьюри назвал победителя боя Ломаченко — Хейни
Экстренер Ф'юри прокомментировал решение судей в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни Сегодня 20:32 353 0 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
Источник — isport.ua.
Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни (30-0, 15 КО) заслуженно победил Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).
Об этом рассказал Бен Девисон , экстренер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.
«Глядя поединок вживую, у меня было предчувствие, что победитель последних раундов, возможно, заберет бой. Это был близкий поединок, и я считаю , что Девин явно выиграл последний раунд.
Не похоже, что Ломаченко чувствовал себя комфортно, он знал, что бой близок, и пытался показать себя в последнем раунде, но Девин снова сфокусировался на вещах, которые он делал в первой. я чувствовал, что Хейни выиграл поединок.
Актуально: Стало известно, сколько Хейни заплатит за толчок Ломаченко
На арене многие предпочитали Ломаченко, потом пересмотрели бой и изменили мнение, иногда такое случается, ты можешь посмотреть тот же поединок, но посчитать по-другому, поменять мнение. Это было очень конкурентное сражение», — сказал Дэвисон.
Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей: 116-112, 115-113, 115-113.
Раньше Ломаченко  ;назвал свой счет боя с Хейни.