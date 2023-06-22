Экстренер Фьюри назвал победителя боя Ломаченко — Хейни

Экстренер Ф'юри прокомментировал решение судей в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни 353 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник — isport.ua.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни (30-0, 15 КО) заслуженно победил Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).

Об этом рассказал Бен Девисон , экстренер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

«Глядя поединок вживую, у меня было предчувствие, что победитель последних раундов, возможно, заберет бой. Это был близкий поединок, и я считаю , что Девин явно выиграл последний раунд. Не похоже, что Ломаченко чувствовал себя комфортно, он знал, что бой близок, и пытался показать себя в последнем раунде, но Девин снова сфокусировался на вещах, которые он делал в первой. я чувствовал, что Хейни выиграл поединок. Актуально: Стало известно, сколько Хейни заплатит за толчок Ломаченко На арене многие предпочитали Ломаченко, потом пересмотрели бой и изменили мнение, иногда такое случается, ты можешь посмотреть тот же поединок, но посчитать по-другому, поменять мнение. Это было очень конкурентное сражение», — сказал Дэвисон.

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей: 116-112, 115-113, 115-113.

Раньше Ломаченко ;назвал свой счет боя с Хейни.