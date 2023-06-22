Фьюри: Я не буду участвовать в боях по правилам ММА

Эксчемпион UFC отказался от боя по правилам бокса 276 Фото: Getty Images #UFC, #Тайсон Фьюри

Эксчемпион UFC Фрэнсис Нганну отказался от боя с чемпионом WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фюри

Об этом британец рассказал порталу Bloody Elbow.

» Я предложил Нганну сразиться в клетке по правилам бокса в 4-унцовых перчатках. не собираюсь управлять реактивным самолетом.

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Я не знаю, как на нем летать, я не имею понятия об этом, но если кто-то хочет подраться со мной в стойке, на кулаках, в клетке, в телефонной будке или где угодно, то тогда без проблем. я однозначно не буду участвовать в боях по правилам ММА», — сказал Фюри.

Напомним, Нганну и Чисора могут провести бой в Саудовской Аравии.

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