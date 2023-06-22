Гарсия: Хейни должен дать реванш Ломаченко

Известный тренер прокомментировал возможный реванш Ломаченко — Хейни 214 0 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник – Чемпион.

Абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хейни должен дать реванш эксчемпиону в трех дивизионах Василию Ломаченко.

Об этом заявил тренер Роберт Гарсия.

«Я считаю, что Хейни должен дать реванш Ломаченко, это единственный шаг, который будет выглядеть хорошо для него, потому что даже Флойд дал Кастильо реванш после боя, в котором говорили, что он проиграл, то же самое было с Майданой. /p>

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Это то, что нужно сделать Хейни «Ему необходимо дать Ломаченко реванш, потому что 95% процентов мира считает, что Лома победил. Докажите, что все они ошибаются. Побей его так, как Мейвезер Кастильо и Майдана», — сказал Гарсия.

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