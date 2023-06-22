МОК исключил IBA из своего состава

69 членов МОК проголосовали за, 1 – против 302

Источник — Чемпион

На заседании исполнительного комитета Международного олимпийского комитета было принято решение исключить Международную боксерскую ассоциацию из состава организации.

Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Исполнительный совет МОК пришел к выводу , что IBA не выполнила условия, которые были поставлены перед ней.

69 членов МОК проголосовали за, 1 – против.

Организация также рекомендует оставить бокс в программе следующих Олимпийских игр, которые пройдут в Париже в 2024 году.

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