Бокс
Нганну и Чисора могут провести бой в Саудовской Аравии.
Промоутер рассказал о возможном бое Нганну — Чисора Сегодня 12:17 468 0 Фото: Getty Images #UFC, #Дерек Чисора, #Франсис
Источник – Boxing Social.
Британский супертяжеловес Дерек Чисора и эксчемпион UFC Фрэнсис Нганну могут провести бой в Саудовской Аравии.
Об этом сообщил промоутер Эдди Гирн.
«Ходят слухи о третьем бое той ночи в декабре — это может быть поединок между Нганну и Чисорой. На самом деле мне нравится этот бой, потому что я не вижу, чтобы Фрэнсис был конкурентоспособным с Фюри или Джошуа. Бой с Чисорой будет более конкурентным», — сказал он. Горн.
Раньше Фьюри получил предложение от UFC на бой с Джонсом.
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