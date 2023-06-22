Нганну и Чисора могут провести бой в Саудовской Аравии.

Промоутер рассказал о возможном бое Нганну — Чисора 468 Фото: Getty Images #UFC, #Дерек Чисора, #Франсис

Источник – Boxing Social.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора и эксчемпион UFC Фрэнсис Нганну могут провести бой в Саудовской Аравии.

Об этом сообщил промоутер Эдди Гирн.

«Ходят слухи о третьем бое той ночи в декабре — это может быть поединок между Нганну и Чисорой. На самом деле мне нравится этот бой, потому что я не вижу, чтобы Фрэнсис был конкурентоспособным с Фюри или Джошуа. Бой с Чисорой будет более конкурентным», — сказал он. Горн.

Раньше Фьюри получил предложение от UFC на бой с Джонсом.

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