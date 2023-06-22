Бокс
Шелестюк провел спарринг с Камбососом
Австралиец 22 июля проведет бой против Макси Гьюза Сегодня 12:48 149 0
Источник — Чемпион
Бывший абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос провел спарринги с украинским боксером первого полусреднего веса Тарасом Шелестюком.
Об этом австралиец сообщил в Твиттере.
«Великолепные раунды с непобедимым рейтинговым полусредневесом, бронзовым призером Олимпийских игр Тарасом Шелестюком», — написал Камбосос.
Австралиец 22 июля проведет бой против Макси Гюзера. «Twitter-tweet»>Great rounds with undefeated, world rated welterweight, former Olympic bronze medalist @TarasShelestyuk 👊🏻🔥 July 22! pic.twitter.com/AVCN3IpVnO
— George «Ferocious» Kambosos Jr (@georgekambosos) June 22, 2023
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!