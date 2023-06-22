Шелестюк провел спарринг с Камбососом

Австралиец 22 июля проведет бой против Макси Гьюза 149

Источник — Чемпион

Бывший абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос провел спарринги с украинским боксером первого полусреднего веса Тарасом Шелестюком.

Об этом австралиец сообщил в Твиттере.

«Великолепные раунды с непобедимым рейтинговым полусредневесом, бронзовым призером Олимпийских игр Тарасом Шелестюком», — написал Камбосос.

Австралиец 22 июля проведет бой против Макси Гюзера. «Twitter-tweet»>Great rounds with undefeated, world rated welterweight, former Olympic bronze medalist @TarasShelestyuk 👊🏻🔥 July 22! pic.twitter.com/AVCN3IpVnO

— George «Ferocious» Kambosos Jr (@georgekambosos) June 22, 2023

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