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Бокс

Канело подписал соглашение на три боя с Premier Boxing Champions

Сауль Альварес следующий бой проведет 18 сентября Сегодня 18:10 122 0 Фото — gettyimages #Сауль Каннело Альварес

Источник: champion.com.ua

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