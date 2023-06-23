Бокс
Канело подписал соглашение на три боя с Premier Boxing Champions
Сауль Альварес следующий бой проведет 18 сентября Сегодня 18:10 122 0 Фото — gettyimages #Сауль Каннело Альварес
Источник: champion.com.ua
Сауль Альварес следующий бой проведет 18 сентября Сегодня 18:10 122 0 Фото — gettyimages #Сауль Каннело Альварес
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