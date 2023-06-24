Франко потерял пояс WBA во втором самом легком весе

Он потерял пояс на взвешивании перед реваншем с Кадзуто Иокой 222 #Джошуа Франко

Джерело — Boxing Scene.

Американский боксер Джошуа Франко (18-1-3, 8 КО) больше не владеет титулом WBA во втором самом легком весе.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Он потерял пояс на взвешивании перед реваншем с бывшим чемпионом мира в четырех дивизионах Кадзуто Иокой (29-2-1, 15 КО).

Франко показал 55,2 кг на весах, когда лимит дивизиона — 52, 2 кг. Через два часа Джошуа был 55 кг, поэтому его решили лишить титула WBA, который теперь будет на кону только для Иоки.

Напомним, Канело подписал соглашение на три боя с Premier Boxing Champions.

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