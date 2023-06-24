Гирн: Никто не хочет видеть меня в США

Горн прокомментировал конкуренцию среди промоутеров. 66 #Эдди Гирн

Источник — boxs .

Председатель Matchroom Boxing Эдди Гирн не является желанным гостем в США.

Об этом рассказал сам промоутер.

«Де Ла Хойя явно отвлекается от дел «Он теряет своих бойцов. Впереди у него главный бой в карьере против Райана Гарсии в судебном зале. Мне нравится Оскар, ничего не имею против него. Он немного сумасшедший. Надеюсь, он найдет свое счастье.

Де Ла Хойя — один из моих любимых бойцов, но у него странное влечение ко мне. Он постоянно говорит обо мне.

Промотуеры из Premier Boxing Championship (PBC) не хотят меня видеть здесь. .).Знаете, я простой парень из Великобритании, приехавший в США.Мы (Matchroom Boxing — прим.) — единственная в мире глобальная промоутерская компания, а Америка — это большой рынок — мы проводим здесь от 12 до 16 шоу», — отметил Гирн.