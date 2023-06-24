Хижняк деклассировал грузинского боксера: результаты украинцев на Европейских играх

182 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22d802ebe61260e55923b53250e6dddd3c.jpg" /> #Александр Хижняк

Источник — Чемпион.

В польском городе Краков украинские боксеры провели несколько поединков 1/16 финала на Европейских играх.

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Хищняк первые два раунда провел на равных с грузинским боксером, а в третьем деклассировал его.

Результаты украинцев за 24 июня: