#Александр Хижняк Источник — Чемпион. В польском городе Краков украинские боксеры провели несколько поединков 1/16 финала на Европейских играх. Актуально: Европейские игры-2023: полное расписание соревнований Хищняк первые два раунда провел на равных с грузинским боксером, а в третьем деклассировал его. Результаты украинцев за 24 июня: Анастасия Ковальчук — Сейла […]" /> #Александр Хижняк Источник — Чемпион. В польском городе Краков украинские боксеры провели несколько поединков 1/16 финала на Европейских играх. Актуально: Европейские игры-2023: полное расписание соревнований Хищняк первые два раунда провел на равных с грузинским боксером, а в третьем деклассировал его. Результаты украинцев за 24 июня: Анастасия Ковальчук — Сейла […]"> Хижняк деклассировал грузинского боксера: результаты украинцев на Европейских играх
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Бокс

Хижняк деклассировал грузинского боксера: результаты украинцев на Европейских играх

Сегодня 17:58 182 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22d802ebe61260e55923b53250e6dddd3c.jpg" /> #Александр Хижняк

Источник — Чемпион.

В польском городе Краков украинские боксеры провели несколько поединков 1/16 финала на Европейских играх.

Актуально: Европейские игры-2023: полное расписание соревнований

Хищняк первые два раунда провел на равных с грузинским боксером, а в третьем деклассировал его.

Результаты украинцев за 24 июня:

  • Анастасия Ковальчук — Сейла Орасчанин (Босния и Герцеговина) (54 кг, 1/16 финала) — боснийка отказалась выходить в ринг
  • Марианна Басанец — Айла Воич (Босния и Герцеговина) (57 кг, 1/16 финала) — украинка победила в первом раунде
  • Александр Хижняк — Георгий Кушиташвили (80 кг, 1/16 финала) — рефери остановил бой в третьем раунде из-за доминации украинца
Источник: champion.com.ua

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