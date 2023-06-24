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Хижняк деклассировал грузинского боксера: результаты украинцев на Европейских играх
Сегодня 17:58 182 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22d802ebe61260e55923b53250e6dddd3c.jpg" /> #Александр Хижняк
Источник — Чемпион.
В польском городе Краков украинские боксеры провели несколько поединков 1/16 финала на Европейских играх.
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Хищняк первые два раунда провел на равных с грузинским боксером, а в третьем деклассировал его.
Результаты украинцев за 24 июня:
- Анастасия Ковальчук — Сейла Орасчанин (Босния и Герцеговина) (54 кг, 1/16 финала) — боснийка отказалась выходить в ринг
- Марианна Басанец — Айла Воич (Босния и Герцеговина) (57 кг, 1/16 финала) — украинка победила в первом раунде
- Александр Хижняк — Георгий Кушиташвили (80 кг, 1/16 финала) — рефери остановил бой в третьем раунде из-за доминации украинца