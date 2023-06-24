Определился следующий соперник Вихриста

Бой состоится 29 июля в Лас-Вегасе. 231 Фото — gettyimages #Виктор Вихрист

Источник – tribuna.com.

Украинский боксер сверхтяжелого веса Виктор Вихрист (11-1, 7 КО) проведет следующий бой в андеркарде поединка Спенс-Кроуфорд.

Об этом сообщает BoxingScene.

Соперником украинца станет Гурген Оганесян (4-0, 4 КО).

25-летний Оганесян должен был провести бой против бывшего чемпиона IBF Чарльза Мартина в андеркарде поединка Джервонта Дэвис-Райан Гарсия 22 апреля. Однако он получил травму ребра во время тренировки.

Вихрист в феврале потерпел первое поражение в профессиональной карьере от кубинца Ленье Перо (9-0, 6 КО).

Бой Вихриста и Оганесяна состоится 29 июля в Лас-Вегасе.