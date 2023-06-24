Следить

Бокс

Уайт: Хочу сразиться с Джошуа

Диллиан Уайт прокомментировал бой против Энтони Джошуа Сегодня 17:40 234 #Энтони Джошуа, #Диллиан Уайт

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс