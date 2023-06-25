Джонс объяснил поражение Ломаченко в бою с Хейни

Рой Джонс прокомментировал поражение эксчемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко от абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни #Джонс, # Василий Ломаченко, #Девин Хейни Источник — Fight Hub TV.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0, 15 КО) заслуженно победил Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).

Об этом рассказал бывший чемпион мира Рой Джонс.

«Если ты не чемпион, то зачем отдавать сопернику раунд? Ломаченко отдал Хейни последний, 12-й раунд. Нельзя так поступать, ты не чемпион. Ты должен бить его весь вечер .

Актуально: Стало известно, сколько Хейни заплатит за толчок Ломаченко

Ломаченко отдал Хейни раунд и знаете, что произошло? Если бы он выиграл 12-раунд, то была бы ничья. А если бы он выиграл этот раунд с разницей в два очка, то явно бы победил в бою», — сказал Джонс.