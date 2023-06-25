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Джонс объяснил поражение Ломаченко в бою с Хейни
Рой Джонс прокомментировал поражение эксчемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко от абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни Вчера 22:52 0 #Джонс, # Василий Ломаченко, #Девин Хейни Источник — Fight Hub TV.
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0, 15 КО) заслуженно победил Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).
Об этом рассказал бывший чемпион мира Рой Джонс.
«Если ты не чемпион, то зачем отдавать сопернику раунд? Ломаченко отдал Хейни последний, 12-й раунд. Нельзя так поступать, ты не чемпион. Ты должен бить его весь вечер .
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Ломаченко отдал Хейни раунд и знаете, что произошло? Если бы он выиграл 12-раунд, то была бы ничья. А если бы он выиграл этот раунд с разницей в два очка, то явно бы победил в бою», — сказал Джонс.
< Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей: 116-112, 115-113, 115-113.
Раньше Ломаченко назвал свой счет боя с Хейни.