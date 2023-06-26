Хижняк уверенно вышел в четвертьфинал Европейских Игр-2023

298 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/229ab3b976eeda097e79eb3bc0d31c5503.jpg" /> #Александр Хижняк

Источник — Чемпион.

Украинский боксер Александр Хижняк не оставил ни одного шанса своему сопернику в 1/8 финала Европейских игр в Кракове.

Европейские игры-2023: медальный зачет

Украинец победил боксера из Греции Михаила Цамалидиса — 5:0 (30-24 , 30-26, 29-26, 30-24, 30-26).

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В поединке за олимпийскую лицензию весовой категории до 80 кг Хищняк встретится против ирландца Кельна Касиди. Победитель противостояния квалифицируется на парижскую Олимпиаду.