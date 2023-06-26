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Промоутер Джошуа ждет ответа Уайта относительно реванша
Эдди Гирн прокомментировал потенциальный бой Джошуа — Уайт Сегодня 10:45 303 0 Фото — gettyimages #Эдди Гирн, #Энтони Джошуа, #Энтони Джошуа,
Источник – isport.ua.
Британский сверхтяжеловес Диллиан Уайт (29-3, 19 КО) получил контракт на бой против эксчемпиона Энтони Джошуа (25-3, 22 КО).
Об этом рассказал промоутер британца Эдди. Горн в комментарии iFL TV.
«Уайт получил контракт. Безусловно, я не ожидаю, что Уайт ответит сегодня, хотя это было бы приятно. Но его команда должна изучить контракт и ответить в течение 24 -48 часов.
У нас есть два бойца, которые готовы сражаться. Мы хотели бы, чтобы соперником Джошуа стал Диллиан. Я в этом сомневаюсь, но если они хотят боя, он состоится», — сказал Гирн.
Ранее сообщалось, что Джошуа не договорился о бое с Уайтом.