Промоутер Джошуа ждет ответа Уайта относительно реванша

Эдди Гирн прокомментировал потенциальный бой Джошуа — Уайт 303 0 Фото — gettyimages #Эдди Гирн, #Энтони Джошуа, #Энтони Джошуа,

Источник – isport.ua.

Британский сверхтяжеловес Диллиан Уайт (29-3, 19 КО) получил контракт на бой против эксчемпиона Энтони Джошуа (25-3, 22 КО).

Об этом рассказал промоутер британца Эдди. Горн в комментарии iFL TV.

«Уайт получил контракт. Безусловно, я не ожидаю, что Уайт ответит сегодня, хотя это было бы приятно. Но его команда должна изучить контракт и ответить в течение 24 -48 часов.

У нас есть два бойца, которые готовы сражаться. Мы хотели бы, чтобы соперником Джошуа стал Диллиан. Я в этом сомневаюсь, но если они хотят боя, он состоится», — сказал Гирн.