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Бокс

Камбосос хочет провести бой против Ломаченко

Джордж Камбосос прокомментировал бой против Василия Ломаченко Сегодня 09:59 250 #Джордж Камбосос, #Василий Ломаченко

Источник: champion.com.ua

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