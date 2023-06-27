Менеджер Усика сообщил, когда может произойти бой с Фьюри

Эгис Климас прокомментировал бой Усик — Фьюри 420 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Тайсон #Эгис Климас Источник — tribuna.com.

Бой чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) против обладателя титула WBC Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO) может состояться до конца года.

Об этом рассказал менеджер украинца Эгис Климас.

«Это всегда большая разница, когда одна сторона стремится к наследству, а другая – к деньгам. Что произошло? , то произошло. Мы ничего не можем с этим поделать. Фюри — это Фюри.

У него есть другой менталитет. Посмотрим, сможем ли устроить этот поединок до конца года», — сказал Климас.< /p>