Уайт объяснил трудности переговоров с Джошуа

Вайт прокомментировал переговоры с Джошуа 202 Фото — gettyimages #Энтони Джошуа, #Диллиан Вайт

Источник – tribuna.com.

Британский сверхтяжеловес Диллиан Уайт (29-3, 19 КО) не может договориться о бое с эксчемпионом Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) из-за пункта о реванше.

Об этом рассказал сам боксер.

«Я просто хочу простой контракт, простой бой, победитель идет дальше и имеет большой бой в Саудовской Аравии. Это бой для меня – это возможность, а не деньги, поэтому я беру бой за деньги, которые они мне предложили.

Но теперь они пытаются запихнуть туда пункт о реванше, который связывает меня на год и все портит, меня это не интересует.

Они хотят иметь возможность изменить дату и место проведения.Я говорю: «Нет, давайте просто проведем бой 12 августа, и все».

Речь идет о возможности, но учитывая реванш – если я победю его я не получу такой возможности, мне придется ждать и сражаться с Джошуа снова.Очевидно, что большой пряник и большой приз – это бой с Деонтеем Вайлдером в декабре в Саудовской Аравии.Я хотел бы сразиться с Джошуа, избить его, а затем провести бой с Уайлдером и победить его», — заявил Уайт.