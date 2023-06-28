Бокс
Хижняк вышел в полуфинал Европейских игр и завоевал путевку на Олимпийские Игры-2024
Украинец гарантировал себе награду ЕИ Сегодня 16:55 407 0 #Александр Хижняк
Источник — Чемп.
Украинский боксер Александр Хижняк вышел в полуфинал соревнований на Европейских играх-2023 в Кракове.
Европейские игры-2023: медальный зачет
Украинец в 1/4 финала победил ирландца Кельна Касиди — 3:0 (28-28, 29-27, 28-28, 29-27, 28-27). < /p>
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Александр вышел в полуфинал соревнований и гарантировал себе награду Европейских Игр-2023. Хижняк стал единственным украинским боксером, которому удалось отобраться на Олимпийские игры-2024.