Определилась дата следующего боя Бриедиса

Майрис Бриедис вернется на ринг после годового перерыва 221 0 Фото — gettyimages #Майрис Бриедис

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Бой состоится на арене Meadowbank Sports Centre в Эдинбурге, Шотландия. Главным событием вечера бокса станет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO в самом легком весе между Ли Макгрегором (12-0-1, 9 КО) и Эриком Роблесом (13-1, 9 КО).

Напомним , Бриедис уступил Опетаи в поединке за титул IBF в тяжелом весе.