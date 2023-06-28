Уайлдер бросил вызов Руису

Деонтей Уайлдер прокомментировал потенциальный бой против Энди Руиса 316 0 Фото — gettyimages #Энди Руис, #Деонтей Вайлдер < "article__source"> Источник — FightHype.

Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1 42 KO) готов сражаться против эксчемпиона Энди Руиса (35-2, 22 КО).

Об этом рассказал сам американский боксер.

«Время для игры, друг. Устроим этот бой. Мы предложили тебе чертовски много денег. Единственное, чего я не хочу, чтобы ты позволял сейчас другим указывать, как развивать твое. карьеру У тебя есть лишь короткий промежуток времени.Ты должен взять на себя ответственность как мужчина, потому что если ты сейчас позволишь другим диктовать, что тебе делать, то у тебя не будет ничего, ноль, ты окажешься на мели, чувак. Подумай об этом, бро, сделаем это, давай подпишем контракт и проведем бой, мне надоело сидеть и ждать, давай подарим людям то, что они просят и чего хотят, мяч на твоей стороне. Вскоре увидимся», — сказал Уайлдер.