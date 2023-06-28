Уайлдер хочет предложить Руису 30% гонорара за бой

Энди Руис-старший прокомментировал возможный бой сына против Деонтея Уайлдера 219 Фото — gettyimages #Энди Руис, #Денди Источник — tribuna.com.

Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1 42 KO) хочет предложил эксчемпиону Энди Руису (35-2, 22 КО) 30% гонорара за бой.

Об этом рассказал отец боксера — Энди Руис-старший.

«Уайлдер – лжец. Он и его тренер начали разговор, а потом хотели, чтобы Энди согласился на смешную сумму. Но Энди – Не просто боксер, он был чемпионом, первым в истории мексиканским чемпионом мира в сверхтяжелом весе.

Уайлдер хочет предложить Энди 30% гонорара за бой. предлагал нам почти те же деньги, что Энди заработал за бой с Луисом Ортисом.

Как он за бой с Уайлдером может получить ту же сумму, что за поединок с Ортисом? сумасшедшее число PPV, потому что все хотят увидеть этот бой, так что это не тот бой, в котором их предложения будет достаточно.

Энди заработал достаточно денег на своих инвестициях.У него есть миллионы долларов. вести переговоры со мной», – сказал Руис-старший.