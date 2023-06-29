Бой Усик – Фьюри не состоится в этом году

Журналист рассказал о возможном бое Усик — Ф'юри в Саудовской Аравии 247 #Александр Усик, #Александр Усик Источник

Источник — talkSPORT.

Поединок между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 KO) не состоится в декабре.

Об этом сообщает журналист talkSPORT.

«Мне сказали, что Фьюри не будет драться в Саудовской Аравии в декабре. И до организации очень далеко. Я был тем, кто говорил о вечере бокса в декабре при участии четырех боксеров.

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Никаких предложений не поступало. Их можно сделать относительно быстро, но их не было. Дискуссии продолжаются, но относительно надежные источники сообщили мне, что в декабре ничего не произойдет», — сказал журналист Саймон.

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