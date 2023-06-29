Бокс
Джошуа уберет из контракта на бой с Уайтом пункт о реванше
Бой может состояться 12 августа Сегодня 15:37 130 0 Фото — gettyimages #Энтони Джошуа, #Диллиан Вайт
Источник – tribuna.com.
Эксчемпион Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) согласился убрать из контракта на бой с британским сверхтяжеловесом Диллианом Уайтом (29-3, 19 КО) пункт о реванше.
Об этом сообщает Sky Sports.
В настоящее время переговоры продолжаются.
Ранее Уайт выразил недовольство контрактом на бой, который ему направила команда Эй Джея.
Сообщалось, что Джошуа должна провести бой 12 августа.