Джошуа уберет из контракта на бой с Уайтом пункт о реванше

Бой может состояться 12 августа 130 Фото — gettyimages #Энтони Джошуа, #Диллиан Вайт

Источник – tribuna.com.

Эксчемпион Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) согласился убрать из контракта на бой с британским сверхтяжеловесом Диллианом Уайтом (29-3, 19 КО) пункт о реванше.

Об этом сообщает Sky Sports.

В настоящее время переговоры продолжаются.

Ранее Уайт выразил недовольство контрактом на бой, который ему направила команда Эй Джея.

Сообщалось, что Джошуа должна провести бой 12 августа.