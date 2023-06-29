Бокс
Фьюри отказался от боя с Усиком
Фрэнк Уоррен прокомментировал бой Фьюри — Усик Сегодня 14:30 9322 0 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Тайсон #Фрэнк Уоррен Источник — tribuna.com.
Поединок между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 KO) не состоится в декабре.
Об этом промоутер Фрэнк Уоррен сообщил Майклу Бенсону.
«Тайсон Фюри не будет драться с Александром Усиком в декабре в Саудовской Аравии, сообщил мне Фрэнк Уоррен сказал, что саудовцы могут отложить свои планы на январь, поэтому Фюри решительно настроен провести бой в Великобритании.
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Уоррен надеется, что Фюристы в бою против Даниэля Дюбуа станет абсолютным чемпионом следующего года», — написал Бенсон.< /p>
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