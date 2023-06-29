Промоутер Фьюри: Мы трижды пытались устроить поединок с Усиком

Фрэнк Уоррен рассказал о возможном бое Усик — Ф'юри 237 < span class="listing__itm__comments">0 #Александр Усик, #Тайсон , #Фрэнк Уоррен Источник — talkSPORT.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) виновен в срыве боя с обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 KO) .

Об этом рассказал промоутер британца Фрэнк Уоррен.

«Тайсон действительно хочет сражаться, мы должны устроить ему бой. Нам нужно действовать, мы не можем ждать, когда начнут действовать другие.В этом году мы трижды пытались устроить поединок с Усиком.Несмотря на все ерунды в социальных сетях, он не хотел драться.Если бы Усик захотел драться, то бы поединок состоялся.

;Фюри отказался от боя с Усиком

Усик хочет подождать, он считает, что получит 70 миллионов долларов в Саудовской Аравии, и я его понимаю. это понимаю, но достаточно нести чепуху о том, что бой не состоялся из-за Тайсона», – сказал Уоррен.

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