Чарло и Цзю могут провести бой в октябре

193 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22f87c9d6676f919efa5dfe5c3367c003a.jpg" /> Фото: Getty Images

Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тимофей Цзю (23 КО) может провести бой с абсолютным чемпионом в этом дивизионе Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 КО).

Об этом сообщил менеджер Цзю – Глен Дженнингс.

«Бой состоится в США. Мы уже даже договорились о дате. Остались приятные хлопоты – определить идеальный момент для того, чтобы анонсировать это событие», — сказал Дженнингс.

Поединок может состояться в октябре. . Это сражение должно было состояться в январе 2023 года, но его отменили из-за травмы Джермелла. Он не выходил в ринг с мая 2022 года.