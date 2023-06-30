Гирн назвал следующего соперника Усика, в случае срыва боя с Фьюри

Британский промоутер рассказал о возможном сопернике Усика 704 #Александр Усик, #Филипп Хргович

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) может провести бой с хорватом Филиппом Хрговичем (15-0, 12 КО).

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

«Сегодня-завтра у нас запланирован телемост с инвесторами из Саудовской Аравии. На нем будут даже представители Уайлдера, ожидаю, что во время этой встречи мы окончательно закроем все Вопрос: Происходящее вокруг боя Усик — Фюри никак не повлияет на наши планы. В начале следующего года

Мы уже договорились, что бой Джошуа — Уайлдер состоится в любом случае.Если Фьюри откажется от поединка с Усиком, тогда Александр будет боксировать со своим долгом. претендентом на титул IBF Филиппом Хрговичем на этом же вечере бокса», — сказал Гирн.

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