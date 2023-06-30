Хижняк уверенно вышел в финал Европейских игр-2023

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Источник — Чемпион.

Украинский боксер Александр Хижняк вышел в финал соревнований на Европейских играх-2023 в Кракове.

Европейские игры-2023: медальный зачет

Украинец в 1/2 финала уверенно победил итальянца Сальваторе Кавальяро — 5:0 (30:25, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26).< /p>Финал состоится завтра, 1 июля. Начало в 20:15. Соперником будет хорватский боксер Габриэль Веочич.

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Напомним, что Хижняк 28 июня, выйдя в полуфинал соревнований, стал единственным украинским боксером, которому удалось отобраться на Олимпийские игры-2024.