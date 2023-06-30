Бокс
Нельсон: Фьюри – лучший боец в мире
Джонни Нельсон рассказал, кого считает лучшим боксером мира. Сегодня 18:44 232 0 Фото — gettyimages #Тайсон Фьюри
Источник — tribuna.com.
Повелитель пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) является лучшим боксером мира.
Об этом рассказал бывший чемпион мира Джонни Нельсон.
«Я думаю, что Тайсон Фьюри не оказывает себе никакой услуги, он даже, похоже, собирается разочаровать своих собственных поклонников, и это будет как мальчик, который кричал на волков. Я этого не понимаю.
Тайсон Фьюри – лучший боец в мире – я думаю, что он победит их всех, но он говорит как человек, считающий себя единственным выбором, а это не так.
Бокс был здесь к нему, бокс будет здесь, когда он уйдет. Поэтому ему нужно вынуть голову из своей задницы и продолжать сражаться, делать то, в чем он хорош», — сказал Нельсон.
Раньше Ф’юри анонсировал большой бой.