Поединок Усик – Фьюри может состояться в начале следующего года.

Ожидается, что бой может пройти в январе 285 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Источник — Boxing News 24.

Бой между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фюри (33- 0-1, 24 KO) может состояться в 2024-м.

Об этом сообщил журналист Гарет Дэвис.

Ожидается, что бой может пройти в январе.

«Саудовцы подвинули все, потому что Фюри теперь собирается драться в октябре. Они явно хотят, чтобы Тайсон был привлечен. Несколько недель назад Фрэнк Уоррен заявил, что они не должны соглашаться с условиями партнеров из Саудовской Аравии.

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Меня это не удивляет. В этом году бой Усик — Фюри не состоится. Это откладывалось много раз. Саудовцы не будут делать контрактных предложений, пока эти парни не подраются летом», — сказал Дэвис.

Ранее сообщалось, что Ф’юри отказался от боя с Усиком.

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