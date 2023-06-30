Источник — Чемпион. Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0, 15 КО) заслуженно победил Василия Ломаченко (17-3, 11 КО). Об этом рассказал бывший чемпион мира Майк Тайсон (17-3, 11 КО). «Ломаченко сделал недостаточно, чтобы получить титулы. Думаю, Хэйни победил, — сказал Тайсон. Ломаченко проиграл Хэйни единогласным […]" /> Источник — Чемпион. Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0, 15 КО) заслуженно победил Василия Ломаченко (17-3, 11 КО). Об этом рассказал бывший чемпион мира Майк Тайсон (17-3, 11 КО). «Ломаченко сделал недостаточно, чтобы получить титулы. Думаю, Хэйни победил, — сказал Тайсон. Ломаченко проиграл Хэйни единогласным […]"> Тайсон: Ломаченко сделал недостаточно для победы над Хэйни
Следить

Бокс

Тайсон: Ломаченко сделал недостаточно для победы над Хэйни

Сегодня 17:15 258 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2246c9efe3719c9b02601e0256eb2631cc.jpg" />

Источник — Чемпион.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0, 15 КО) заслуженно победил Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).

Об этом рассказал бывший чемпион мира Майк Тайсон (17-3, 11 КО).

«Ломаченко сделал недостаточно, чтобы получить титулы. Думаю, Хэйни победил, — сказал Тайсон.

Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей.

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс