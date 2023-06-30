Бокс
Тайсон: Ломаченко сделал недостаточно для победы над Хэйни
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Источник — Чемпион.
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0, 15 КО) заслуженно победил Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).
Об этом рассказал бывший чемпион мира Майк Тайсон (17-3, 11 КО).
«Ломаченко сделал недостаточно, чтобы получить титулы. Думаю, Хэйни победил, — сказал Тайсон.
Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей.